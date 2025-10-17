TEMAS DE HOY:
¿Qué debo llevar para votar el domingo 19 de octubre?

El único documento válido para sufragar es la cédula de identidad original. No se aceptarán fotografías, copias ni versiones digitales del documento.

Hans Franco

17/10/2025 19:39

La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recuerda a la población que para ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta electoral de este domingo 19 de octubre, los ciudadanos solo necesitan presentar su cédula de identidad en formato físico y vigente.

La institución electoral precisó que no se requiere ningún otro documento adicional, ni fotocopias ni certificados, para emitir el voto en los recintos habilitados a nivel nacional.

El único documento válido para sufragar es la cédula de identidad original. No se aceptarán fotografías, copias ni versiones digitales del documento. Es valida una cedula caduca con un año de antigüedad.

Asimismo, el Tribunal recordó que el horario de votación será de 08:00 a 16:00, y recomendó a los ciudadanos acudir temprano para evitar aglomeraciones y facilitar el desarrollo ordenado de la jornada democrática.

El TSE también instó a la ciudadanía a cumplir con el Auto de Buen Gobierno, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y el porte de armas desde las 00:00 del viernes hasta las 12:00 del lunes posterior a las elecciones.

