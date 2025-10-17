El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de prioridad naranja debido al riesgo de desbordes en ríos de los departamentos de La Paz, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba. La alerta hidrológica estará vigente desde este viernes 17 hasta el martes 21 de octubre, debido a ascensos repentinos y, en algunos casos, progresivos del nivel de los ríos.

Entre los cauces más críticos se encuentran los ríos Beni (subcuencas de cabecera), Chayanta, Alto Pilcomayo, Grande, Parapetí, Pilcomayo, Mizque, Caine y Rocha.

En La Paz, la alerta afecta a más de 20 ríos, incluyendo Tipuani, Mapiri, Consata, Charazani y Zongo, e insta a la población de poblados como Chulumani, Coroico, Apolo y Quime a extremar precauciones. Asimismo, se prevén posibles desbordes en ríos cercanos a Ixiamas.

En Potosí, los ríos Chayanta, San Pedro, Alto Pilcomayo y Tinguipaya podrían afectar áreas próximas a Llallagua, San Pedro de Buena Vista y Toro Toro.

Por su parte, en Chuquisaca, se prevé la crecida de los ríos Chico, Ravelo, Potolo, Pilcomayo y Parapetí, con posibles afectaciones a Monteagudo, Padilla y Yotala.

En Tarija, los ríos Pilaya, Guadalquivir, Bermejo y Salinas representan riesgo de desbordes, especialmente para comunidades como San Mateo, Bermejo y Los Naranjos.

Finalmente, en Cochabamba, la alerta incluye a los ríos Ivirgarzama, Magareño, Chapare, Mizque y Rocha, con posibles impactos en Villa Tunari, Mizque, Pojo y la ciudad de Cochabamba.

Senamhi recomienda a la población mantenerse informada sobre los niveles de los ríos, evitar acercarse a las riberas y acatar las indicaciones de las autoridades locales para minimizar riesgos durante el periodo de alerta.

Mira la programación en Red Uno Play