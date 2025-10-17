A dos días del balotaje en Bolivia, el clima en Santa Cruz se prepara para un cambio. De acuerdo con el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como “el señor del clima”, un frente frío leve ingresará al departamento desde la madrugada del sábado 18 y se mantendrá hasta el lunes 20 de octubre, con lluvias de intensidad moderada a fuerte en gran parte del territorio cruceño.

Alpire explicó que el frente frío tendrá incidencia principalmente el sábado, con una leve baja en las temperaturas. El domingo ya se registrará una ligera recuperación térmica.

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Para este viernes, se prevé un ambiente caluroso, con temperaturas que oscilarán entre 24°C y 35°C, vientos del norte de hasta 70 km/h y cielos parcialmente cubiertos.

Sin embargo, desde la madrugada del sábado ingresará el frente frío, provocando lluvias moderadas a fuertes, vientos del sur con ráfagas de hasta 50 km/h y temperaturas que bajarán a un rango de 23°C a 25°C.

El domingo 19, día de la votación, se anticipa una jornada sin lluvias, con temperaturas entre 20°C y 29°C y vientos del sur que podrían superar los 50 km/h.

Cordillera

En la zona de Cordillera, el termómetro marcará entre 12°C y 38°C, con lluvias previstas principalmente para el sábado. El viernes será el día más caluroso, mientras que el domingo amanecerá con la temperatura más baja. Los vientos del norte alcanzarán ráfagas de más de 60 km/h en municipios como Cabezas y Charagua.

Chiquitania

En la región chiquitana se pronostican temperaturas que irán de 19°C a 39°C, con cielos parcialmente nublados y lluvias moderadas a fuertes el sábado. Los vientos del norte también se harán sentir, con ráfagas superiores a 60 km/h, especialmente en Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

Valles cruceños

En los valles, las temperaturas oscilarán entre 8°C y 30°C, con la mínima prevista para el domingo y la máxima para este viernes. Se esperan vientos fuertes de más de 50 km/h el viernes y lluvias moderadas a fuertes durante el sábado.

Fin de semana variable antes del balotaje

El informe de Alpire confirma que, aunque el frente frío será leve, incidirá en el descenso de temperaturas y en la presencia de lluvias en todo el departamento.

El domingo, día del balotaje, se espera un clima más estable, con vientos del sur y sin lluvias, lo que facilitará la jornada electoral.

