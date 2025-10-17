¡No circule sin permiso este domingo! Ocho horas de arresto y multas a quienes incumplan el Auto de Buen Gobierno

En el marco de la segunda vuelta electoral que se vivirá este domingo 19 de octubre, la Policía Boliviana recordó a la población las restricciones vigentes por el Auto de Buen Gobierno, con el fin de garantizar el orden y la tranquilidad durante la jornada de votación.

El coronel Carlos Morón del Castillo, jefe de la División de Accidentes de la Unidad Operativa de Tránsito de Santa Cruz, informó que desde las 00:00 horas del domingo hasta las 00 horas del lunes 20 de octubre, regirá la prohibición total de circulación vehicular en cumplimiento al Decreto Departamental N° 508.

“La Dirección Departamental de Tránsito va a ejercer un estricto control sobre la circulación de vehículos desde las cero horas del domingo hasta las doce (medianoche) del lunes. Todo conductor que sea sorprendido circulando sin autorización será arrestado por ocho horas y su motorizado retenido”, explicó Morón en contacto con El Mañanero.

Además, el coronel advirtió que los vehículos que circulen sin la respectiva autorización del Tribunal Electoral Departamental (TED) serán trasladados a dependencias policiales y solo serán liberados una vez cancelada la multa establecida.

“La sanción económica establecida por el Tribunal Supremo Electoral asciende a 550 bolivianos. Una vez pagada la multa, recién podrá ser liberado el vehículo”, precisó.

Restricciones en la Terminal Bimodal

Morón también recomendó a los viajeros planificar sus desplazamientos con anticipación, ya que el transporte interdepartamental solo operará con normalidad hasta este viernes.

“El sábado las salidas estarán permitidas hasta las 10:00 a nivel departamental y hasta las 15:00 en rutas interprovinciales. Después de esos horarios, la Terminal Bimodal cerrará operaciones”, indicó.

Excepciones a la restricción vehicular

Podrán circular durante el Auto de Buen Gobierno únicamente los siguientes vehículos y personas:

Servidores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) , Tribunales Electorales Departamentales , Serecí y notarios electorales acreditados.

, , y acreditados. Vehículos oficiales de la Policía Boliviana , Bomberos y Fuerzas Armadas .

, y . Ambulancias y unidades de emergencia municipales.

y unidades de emergencia municipales. Prensa y medios de comunicación, portando credencial que acredite su labor informativa.

Recomendaciones finales

El coronel Morón hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las normas y contribuir al desarrollo pacífico de la jornada electoral.

“Cumplamos las disposiciones. Queremos que este domingo se viva un balotaje tranquilo, donde cada ciudadano ejerza su derecho al voto con total normalidad”, concluyó.

