El presidente más esperado: Tras asistir a la investidura de Paz, Milei regresa a Argentina

Con gran expectativa, Bolivia recibió la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, quien llegó hasta la ciudad de Santa Cruz en horas de la madrugada y luego tomó un vuelo para el Aeropuerto Internacional de El Alto, para estar presente en la toma de mando del presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara, durante la primera sesión de la Asamblea Legislativa.

Durante su estadía en el país, Milei ha recibido muestras de admiración de las autoridades nacionales y del pueblo en general, que incluso se dieron cita en los aeropuertos para poder conocer al mandatario argentino.

A su llegada a La Paz, Milei recibió los honores militares en la terminal aérea y junto con su hermana Karina Milei se trasladaron hasta la Plaza Murillo.

El mandatario argentino cumplirá con una corta agenda en Bolivia y, tras asistir a la ceremonia de entrega de Bastón de Mando de Rodrigo Paz, se prevé que parta nuevamente hacia el aeropuerto para regresar a su país.

El cambio de gobierno en Bolivia podría representar una oportunidad estratégica para ambos países, por lo que Rodrigo Paz podría convertirse en un nuevo socio estratégico para Milei en la región que se encuentra dividida por diferencias ideológicas.

Milei realizó una intensa gira por Estados Unidos, donde participó de un encuentro a puertas cerradas en el Council of America, donde describió los próximos pasos de su plan de Gobierno.

Mira la programación en Red Uno Play