Alerta en el Trópico de Cochabamba: Desbordes de ríos dejan casi 2.000 familias afectadas y un desaparecido

La región del Trópico cochabambino atraviesa una situación crítica debido a las intensas precipitaciones que han provocado riadas de gran magnitud. Dora Claros, Secretaria Departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, informó que los desbordes de los ríos principales han causado estragos en viviendas y zonas productivas, dejando un saldo preliminar de 1.950 familias afectadas.

Los reportes oficiales señalan que el desborde de los ríos Ichilo y Sacta ha sido de "alto impacto", anegando viviendas y destruyendo cientos de hectáreas de producción. La autoridad destacó que, a diferencia de otros años, el río Ichilo (en la zona de Puerto Villarroel) ha presentado crecidas inusuales para estas fechas, lo que atribuyen directamente a los efectos del cambio climático.

Además de los daños materiales, la tragedia ha escalado al ámbito humano. Se reportó la desaparición de una persona tras un accidente de navegación en uno de los ríos desbordados. La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, junto a la UGR del municipio de Tiraque y otras unidades locales, mantienen un rastrillaje permanente para dar con el cuerpo, aunque las condiciones del caudal dificultan las tareas.

Alerta naranja y prevención

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha ratificado la alerta naranja hidrológica hasta el 26 de diciembre. Las autoridades advierten que el fenómeno del cambio climático está generando lluvias de mayor intensidad en periodos cortos, lo que provoca "golpes de agua" repentinos y peligrosos.

"Recomendamos a la población que tenga la mayor precaución, sobre todo aquellas familias que habitan próximas a estos ríos. Siempre se debe precautelar ante todo la vida, especialmente de las personas más vulnerables", enfatizó Claros.

La Gobernación de Cochabamba aseguró que se realiza un monitoreo constante de las estaciones hidrometeorológicas instaladas en el departamento. Estas herramientas permiten emitir alertas tempranas cada tres días en coordinación con las UGR municipales para intentar mitigar el impacto del "antes, durante y después" de estos eventos adversos.

A pesar de los esfuerzos y la movilización de maquinaria pesada, la magnitud de los ríos de trayectoria larga hace que el control de las aguas sea una tarea compleja para las brigadas de emergencia.

