La COB marcha en La Paz y anuncia ampliado para este jueves

La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), inició su marcha por el centro paceño en rechazo al Decreto Supremo 5503. Anuncian que este jueves se realizará un ampliado nacional para definir medidas de presión.

Antes de iniciar la movilización el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, (FSTMB) anunció que la marcha será pacífica por el centro de la ciudad.

“Estamos iniciando esta marcha pacifica a la cabeza de la COB. Me equivocaría en decir cuanto mas durará las movilizaciones”, dijo Paye.

La movilización inició en el puente de la cervecería y tiene previsto movilizarse por El Prado paceño y calles aledañas.

