TEMAS DE HOY:
Anciano muerto en micro Anciano fallecido accidente de tránsito

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

La COB marcha en La Paz y anuncia ampliado para este jueves

Antes de iniciar la movilización el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, (FSTMB) anunció que la marcha será pacífica por el centro de la ciudad.

Hans Franco

24/12/2025 11:35

Foto: Inicia marcha de la COB, anuncia ampliado para este jueves (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), inició su marcha por el centro paceño en rechazo al Decreto Supremo 5503. Anuncian que este jueves se realizará un ampliado nacional para definir medidas de presión.

Antes de iniciar la movilización el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, (FSTMB) anunció que la marcha será pacífica por el centro de la ciudad.

“Estamos iniciando esta marcha pacifica a la cabeza de la COB. Me equivocaría en decir cuanto mas durará las movilizaciones”, dijo Paye.

La movilización inició en el puente de la cervecería y tiene previsto movilizarse por El Prado paceño y calles aledañas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD