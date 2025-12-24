Las fiestas de fin de año no solo traen luces y celebraciones, también despiertan gestos de solidaridad que cambian realidades. En distintos puntos de Santa Cruz, dos familias vivieron días de profunda emoción al ver cumplidos sueños que parecían lejanos.

En la zona de Los Lotes, la familia Zenteno, recibió una cocina con su garrafa, un apoyo que les permitirá mejorar su día a día. El presidente ejecutivo de Terracor, Carlos Terrazas, fue quien hizo posible este regalo que llegó en un momento especial.

La señora Raquel, visiblemente emocionada, agradeció el gesto mientras abrazaba a sus hijas, quienes no ocultaron su alegría. A este acto solidario se sumó La Casa del Camba, que envió platos típicos para compartir en familia. Además la Red Uno entregó de un canastón y regalos que completaron una jornada cargada de sonrisas.

Una historia similar se vivió en el Plan 3000, donde don Wilson Pérez, padre soltero de cinco niños, recibió un lechón para compartir junto a sus hijos. Don Wilson, músico de tamborita y fiel representante de la música camba, destacó que las tradiciones cruceñas forman parte de la enseñanza que transmite a sus niños. La familia también recibió una cocina con su garrafa, gracias a la exautoridad Miguel Delgadillo.

Estas acciones reflejan el verdadero espíritu de las fiestas de fin de año, donde la solidaridad se convierte en el mejor regalo y demuestra que, con pequeños gestos, se pueden transformar grandes historias.



