TEMAS DE HOY:
Anciano muerto en micro Anciano fallecido accidente de tránsito

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Diago Giménez reforzará a Blooming el 2026 a pedido de Soria

El defensor argentino llegará desde Universitario de Vinto motivado por el proyecto deportivo y la Copa Sudamericana. 

Martin Suarez Vargas

24/12/2025 11:00

Digo Giménez defensor de la U de Vinto. Foto: Internet.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Blooming aseguró un nuevo refuerzo para la temporada 2026. Se trata del defensor argentino Diago Giménez, quien se sumará a la academia cruceña procedente de Universitario de Vinto, tras ser solicitado expresamente por el entrenador Mauricio Soria.

Giménez reveló que el contacto con el técnico se dio cuando aún restaba un mes para la finalización del torneo. “El profe Soria sabía que se iba a quedar en Blooming y fue él quien me llamó para contarme el proyecto que tenía para el próximo año y que le gustaría contar conmigo”, señaló el jugador en declaraciones a Red Uno.

Uno de los principales factores que motivó al defensor a aceptar la propuesta fue la participación internacional del club celeste. Blooming disputará la Copa Sudamericana, donde enfrentará a San Antonio de Bulo Bulo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Sobre el cruce internacional, Giménez reconoció que el resultado que definió al rival sorprendió a todos. “Es una motivación extra. El resultado de ayer nos sorprendió, porque Bolívar había ganado la ida 2-0 y terminó cayendo el rival de Blooming, que será Bulo Bulo”, afirmó.

Con esta incorporación, Blooming comienza a perfilar su plantel de cara a una temporada que tendrá competencia local e internacional bajo la conducción de Mauricio Soria.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD