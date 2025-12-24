Blooming aseguró un nuevo refuerzo para la temporada 2026. Se trata del defensor argentino Diago Giménez, quien se sumará a la academia cruceña procedente de Universitario de Vinto, tras ser solicitado expresamente por el entrenador Mauricio Soria.

Giménez reveló que el contacto con el técnico se dio cuando aún restaba un mes para la finalización del torneo. “El profe Soria sabía que se iba a quedar en Blooming y fue él quien me llamó para contarme el proyecto que tenía para el próximo año y que le gustaría contar conmigo”, señaló el jugador en declaraciones a Red Uno.

Uno de los principales factores que motivó al defensor a aceptar la propuesta fue la participación internacional del club celeste. Blooming disputará la Copa Sudamericana, donde enfrentará a San Antonio de Bulo Bulo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Sobre el cruce internacional, Giménez reconoció que el resultado que definió al rival sorprendió a todos. “Es una motivación extra. El resultado de ayer nos sorprendió, porque Bolívar había ganado la ida 2-0 y terminó cayendo el rival de Blooming, que será Bulo Bulo”, afirmó.

Con esta incorporación, Blooming comienza a perfilar su plantel de cara a una temporada que tendrá competencia local e internacional bajo la conducción de Mauricio Soria.

