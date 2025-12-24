Cuando la solidaridad salva vidas: historias que unieron a todo un país

El programa Que No Me Pierda de Red Uno se consolidó como un puente de esperanza al canalizar la ayuda ciudadana para muchas familias bolivianas durante el 2025. Hoy conocimos la actualidad de tres de ellas. Mediante el sector “Primero, la gente”, la audiencia se movilizó para recaudar fondos críticos que permitieron intervenciones médicas de alta complejidad. "Logramos sonrisas y cambiar vidas gracias a la solidaridad de la ciudadanía que aporta a quienes más lo necesitan", destacó Cecilia Bellido, presentadora del programa.

Thiago: Una batalla ganada contra un tumor en el rostro

La historia de Thiago Ovando, un niño de 10 años con un tumor facial que amenazaba su cerebro, movilizó la cifra de Bs 997.000 para su recuperación. Tras una exitosa cirugía en julio, el pequeño no solo recuperó su salud, sino que hoy destaca como uno de los mejores alumnos de su clase. Su madre, Alicia Robles, relató con emoción el progreso de su hijo: “Él ya come bien y corre”. Por su parte, el menor indicó que ya cumplió uno de sus tres sueños, “los otros dos son: ser futbolista y curar a mi madre”, indicó el menor acerca de la enfermedad de Lupus que adolece su madre.

Gustavo: El voluntario que recuperó la vista

La solidaridad también alcanzó a Gustavo Vaca, un voluntario que dedicó 18 años a cuidar niños con cáncer y enfrentaba un desprendimiento de retina. La comunidad respondió a su entrega reuniendo casi Bs 10.000 para un tratamiento que le permitió recuperar la visión de forma milagrosa. “La misericordia de Dios es grande y estoy muy agradecido con Red Uno porque ahora ya puedo ver”, afirmó Gustavo e indicó que su cirugía será el próximo 5 de enero.

Jorge Andrés: Un nuevo comienzo en Trinidad

El pequeño Jorge Andrés recibió una cirugía gratuita y más de Bs 35.000 para tratar piedras en los riñones y un catéter calcificado. El menor de tres años superó intervenciones quirúrgicas complejas que le devolvieron la estabilidad física tras meses de intenso dolor. Su padre, antes de retornar a su natal Trinidad, describió la fortaleza del pequeño: “Mi hijo es un verdadero guerrero que ha vuelto a nacer gracias a este apoyo”.

Para cerrar estas historias de éxito, los emprendedores de Picapau (restaurante pandino), Pampeño (cadena de comidas) y Andy (barbero) se sumaron a la causa entregando regalos especiales a los protagonistas.

