"Mi nieto es un luchador", dijo la abuela del bebé que nació con el corazón en el lado derecho

Santa Cruz, Bolivia

Un bebé nació con el corazón en el lado derecho y su familia pide ayuda para que puedan realizarse una cirugía. Actualmente, se encuentra internado en el Hospital de la "Pampa de la Isla" de Santa Cruz de la Sierra y será trasladado hasta el Hospital "Japonés". Su madre tiene tiene 17 años.

La familia vive en la comunidad Altamira, a 5 kilómetros de Concepción, pidió ayuda para mi pequeño nieto. Los médicos notaron la condición en el recién nacido, con la cual nacen muy pocas personas en el mundo: dextrocardia, significa que su corazón no está en el lado correcto del tórax, sino en el lado derecho.

"El bebé está en los últimos análisis, requiero ayuda económica, porque debo a una farmacia por todos los medicamentos que ha recibido mi nietito, le hicieron los estudios y me dijeron que tenía el corazón en el lado derecho (...) El cardiólogo me dijo que no tiene ninguna complicación, pero tendría que estar en constantes controles", dijo la abuela del menor, Juana Poñez.