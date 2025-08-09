“Nos han bloqueado en los foros”: Pavel Aracena confirma participación en el Segundo Debate Presidencial

El candidato presidencial por ADN, Pavel Aracena, confirmó su participación en el Segundo Debate Presidencial que se realizará este 12 de agosto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la ciudad de La Paz. Según el candidato, este tipo de foros le brinda la oportunidad de presentar sus propuestas, las cuales no ha podido exponer en otros espacios.

“Nos bloquearon los medios, nos bloquearon los foros y hemos tenido la oportunidad de participar en este foro (Primer Debate Presidencial) y expresar nuestras propuestas”, afirmó Aracena.

En el ámbito económico, la propuesta central de ADN es obtener dólares mediante un referéndum autonómico en Potosí, Oruro y Santa Cruz, que permita una venta rápida de litio y tierras raras.

“Este gobierno ha recibido muchas propuestas para hacer esta operación y nosotros la vamos a poner en ejecución en un tiempo de 60 días. Nuestra propuesta es seria y está verificada”, aseguró el candidato de ADN.

