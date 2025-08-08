TEMAS DE HOY:
actriz denuncia acoso Hombre agrede a su esposa embarazada Robo de cabellos

19ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TCP garantiza elecciones normales el 17 de agosto ante observadores de la Unión Europea

En ese sentido, instó a la ciudadanía a concentrarse en evaluar las propuestas y elegir a la mejor candidatura, dejando de lado los temores sobre la realización del proceso electoral.

Hans Franco

08/08/2025 12:24

Foto: Magistrados del TCP se reúnen con misión de observadores de la Unión Europea (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, garantizó a la misión de observadores de la Unión Europea (UE) que las elecciones generales del próximo 17 de agosto se llevarán a cabo con total normalidad y transparencia, despejando cualquier duda sobre la continuidad del proceso electoral.

Durante un encuentro oficial sostenido este viernes en la ciudad de La Paz, Hurtado intercambió información con la delegación europea sobre el rol del Tribunal en el marco constitucional y su compromiso con la estabilidad institucional del país.

“El Tribunal Constitucional, en la tarea de garantizar las elecciones generales, tiene que tomar en cuenta a la población. Las elecciones del 17 de agosto están garantizadas. Cualquier incertidumbre sobre el sistema político u otro factor no debe preocupar; la población tiene que ir a votar”, aseguró la autoridad constitucional.

En ese sentido, instó a la ciudadanía a concentrarse en evaluar las propuestas y elegir a la mejor candidatura, dejando de lado los temores sobre la realización del proceso electoral.

“La población debe estar preocupada en elegir la mejor opción de candidatura, no en si se realizarán o no las elecciones”, agregó.

Hurtado también reveló que se presentaron 16 acciones judiciales para intentar frenar o suspender los comicios, pero afirmó que la instrucción a los jueces constitucionales es clara: las elecciones no deben suspenderse bajo ningún argumento legal sin fundamento válido.

Finalmente, reiteró ante los observadores europeos el compromiso del TCP de acompañar el proceso democrático hasta la posesión del nuevo presidente del Estado, asegurando así la plena vigencia del orden constitucional y el respeto a la voluntad popular.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD