TCP garantiza elecciones normales el 17 de agosto ante observadores de la Unión Europea

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, garantizó a la misión de observadores de la Unión Europea (UE) que las elecciones generales del próximo 17 de agosto se llevarán a cabo con total normalidad y transparencia, despejando cualquier duda sobre la continuidad del proceso electoral.

Durante un encuentro oficial sostenido este viernes en la ciudad de La Paz, Hurtado intercambió información con la delegación europea sobre el rol del Tribunal en el marco constitucional y su compromiso con la estabilidad institucional del país.

“El Tribunal Constitucional, en la tarea de garantizar las elecciones generales, tiene que tomar en cuenta a la población. Las elecciones del 17 de agosto están garantizadas. Cualquier incertidumbre sobre el sistema político u otro factor no debe preocupar; la población tiene que ir a votar”, aseguró la autoridad constitucional.

En ese sentido, instó a la ciudadanía a concentrarse en evaluar las propuestas y elegir a la mejor candidatura, dejando de lado los temores sobre la realización del proceso electoral.

“La población debe estar preocupada en elegir la mejor opción de candidatura, no en si se realizarán o no las elecciones”, agregó.

Hurtado también reveló que se presentaron 16 acciones judiciales para intentar frenar o suspender los comicios, pero afirmó que la instrucción a los jueces constitucionales es clara: las elecciones no deben suspenderse bajo ningún argumento legal sin fundamento válido.

Finalmente, reiteró ante los observadores europeos el compromiso del TCP de acompañar el proceso democrático hasta la posesión del nuevo presidente del Estado, asegurando así la plena vigencia del orden constitucional y el respeto a la voluntad popular.

