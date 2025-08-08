“¡Dos por 25, dos por 25!”: Un loro delató a su dueño narcotraficante ante la policía

Se trata de un loro de color amarillo, el cual se convirtió en pieza clave para desmantelar una red de tráfico de crack y heroína en Blackpool, Inglaterra, tras ser captado en video diciendo frases que delataron a su dueño ante la policía.

“¡Dos por 25, dos por 25!”, gritaba el ave en una grabación incautada por la Policía de Lancashire, frase que, según los investigadores, era una frase utilizada para indicar el precio de las drogas.

El video fue hallado en uno de los teléfonos móviles del líder de la banda, Adam Garnett, quien actualmente está en prisión cumpliendo una sentencia de 15 años por cargos previos.

En la investigación, las autoridades confiscaron varios teléfonos y routers Wi-Fi en su celda, lo que los condujo a videos almacenados en el dispositivo de Shannon Hilton, novia de Garnett y considerada su número dos.

Las imágenes mostraban al ave no solo repitiendo frases incriminatorias, sino también jugando con fajos de billetes obtenidos presuntamente a través del narcotráfico. Según la policía, los videos muestran a Hilton “enseñando a su poco cauteloso animalito a decir ‘dos por 25’ frente a un niño” y “al loro jugando con dinero, que obtuvieron mediante actividades ilegales”.

Durante una redada en la casa de Hilton, los oficiales encontraron grandes sumas de efectivo junto con heroína, crack y ketamina. También descubrieron otros videos comprometedores, como una videollamada entre Hilton y Garnett y un clip con lo que parecían ser ladrillos de cocaína, acompañados de música cuya letra repetía “cocaína”.

La operación culminó con la detención de 15 personas, de entre 21 y 50 años, vinculadas a la red criminal. Adam Garnett recibió una sentencia de 19 años y medio adicionales, que se suman a su condena actual, por dos cargos de conspiración para suministrar drogas de clase A.

