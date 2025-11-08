¡Le dio un ladrillazo! Adolescente de 15 años deja a hombre en terapia intensiva por robarle la bicicleta

Un violento intento de robo conmocionó a la ciudad de Mar del Plata, Argentina, luego de que un adolescente de 15 años identificado como el presunto agresor golpeara a un hombre de 50 años con un ladrillo en la cara para robarle su bicicleta eléctrica (bicimoto), dejándolo en terapia intensiva con múltiples lesiones graves.

El brutal incidente, ocurrido el pasado 29 de octubre en la intersección de Champagnat y Avellaneda, fue registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió la posterior identificación del atacante, según reportan medios Radio Mitre y La 100.

Las imágenes de seguridad muestran al joven agresor caminando sobre la vía. Al pasar el hombre de 50 años a bordo de su bicimoto, el adolescente le arroja un ladrillo que impacta directamente en su rostro. La víctima cae de cara al pavimento, sufriendo múltiples lesiones.

El hombre fue trasladado de urgencia y actualmente permanece internado en terapia intensiva con lesiones graves que incluyen: fractura de muñeca, cortes y múltiples lesiones en el rostro, además de un corte en el cuero cabelludo.

Según reportes, el robo de la bicicleta no pudo concretarse debido a que un automóvil que circulaba detrás de la víctima se detuvo rápidamente para prestar auxilio, lo que provocó que el joven ladrón huyera de la escena.

Tras una investigación que incluyó el análisis de las grabaciones y un allanamiento donde se secuestró la vestimenta utilizada durante el ataque, el agresor fue identificado y notificado por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, a cargo de Carlos Russo. Debido a su edad (15 años), el adolescente es inimputable según la ley penal argentina, lo que impide aplicarle la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (que rige a partir de los 16 años).

El adolescente fue notificado de la formación de causa por los delitos de tentativa de robo y lesiones graves, y deberá presentarse ante el fiscal el próximo 10 de noviembre acompañado de un responsable.

Vea el video:

