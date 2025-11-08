“El presidente tiene un gran desafío”: gremiales respaldan a Paz y piden alivio impositivo

César Gonzales, ejecutivo nacional gremial de Bolivia y vocero del Comité Multisectorial, señaló que su sector aguarda con gran expectativa el primer decreto que lanzará el presidente Rodrigo Paz. Asegura que el alivio tributario será muy importante para su sector.

“El presidente indicó que su primer Decreto Supremo será el alivio tributario y el perdonazo; esto es importante y considero que lo van a cumplir, ya sea en el ámbito aduanero y para los otros sectores”, afirmó Gonzales.

El dirigente gremial remarcó que se debe cambiar el ‘Código Tributario’ para acabar con la informalidad y cumplir así la consigna del nuevo gobierno; para ello, el sector presentó un proyecto de ley.

La salud, la vivienda y el crédito también son temas importantes para el sector gremial.

Gonzales reafirmó el compromiso del sector en la reconstrucción del Estado y brindó su total apoyo al nuevo gobierno.

“No será sencillo salir de la crisis, el presidente tiene un gran desafío, pero no está solo; de antemano todos los sectores de la cadena productiva le garantizamos nuestro respaldo para reconstruir el país”, puntualizó el dirigente gremial.

