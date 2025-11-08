TEMAS DE HOY:
Nacionales

"Agradecido por la oportunidad”: el emotivo mensaje de Rodrigo Paz antes de su posesión

A través de un video en redes sociales, el presidente electo expresó gratitud y emoción antes de asumir el mando este sábado 8 de noviembre. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/11/2025 23:31

Bolivia

A pocas horas de su toma de posesión, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, compartió un emotivo mensaje a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que expresó gratitud por el apoyo recibido. 

 “Toda la familia salió, ahora tienen sus actividades y me he quedado en casa para meditar, pensar todo lo que ha pasado, agradecido con la patria, agradecido por la oportunidad. Voy a dejar todo para que salga de la mejor manera para cada familia y para cada boliviano y boliviana”, dijo visiblemente emocionado.

En su mensaje, el mandatario destacó su compromiso con el país y la responsabilidad de asumir la presidencia en un momento clave para Bolivia.

 

“Viva la patria, car..., estoy agradecido. Mañana estaremos juntos en una nueva etapa para toda Bolivia, nuestra gran Bolivia”, afirmó.

La ceremonia de posesión contará con la presencia de cinco presidentes y varias delegaciones extranjeras que llegaron al país para acompañar este histórico momento.

