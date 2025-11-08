Expectativa en La Paz por el acto de posesión de Rodrigo Paz y Edmand Lara

A horas de la posesión de los nuevos mandatarios de Bolivia, el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara, crece la expectativa sobre cómo se desarrollarán los actos protocolares para la toma de mando.

En Plaza Murillo se aprecia la llegada de varias personas provenientes de diferentes regiones del país, portando diversas banderas.

También se observa un amplio resguardo policial en el sector, mientras se ultiman los detalles para este magno evento. A partir de las 08:00 los invitados especiales podrán ingresar a las instalaciones de la Asamblea Legislativa.

En el lugar también se realiza el armado de tarimas y pantallas gigantes. La población que llegó hasta el kilómetro cero manifestó su expectativa por participar en este evento trascendental, que marcará un nuevo hito para el país y definirá la política que se llevará adelante en el próximo periodo de gobierno 2025-2030.

