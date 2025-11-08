¿Cómo estará el clima en La Paz este sábado, día de la posesión presidencial?

A la ciudad de La Paz arribaron diversas autoridades internacionales, quienes participarán en los actos protocolares de la posesión de mando del nuevo presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y del vicepresidente, Edmad Lara que se efectuará en la sede de Gobierno.

Según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se prevé para La Paz este sábado 8 de noviembre una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 14°C.

Se anuncian cielos nubosos, lluvias y vientos entre 16 y 44 km/h.

Para el domingo 9 de noviembre se pronostican lluvias y tormentas eléctricas, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 16°C. Estas condiciones climáticas podrían marcar el ritmo de la jornada, por lo que se sugiere estar atentos a los avisos meteorológicos.

