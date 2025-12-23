(Video) ¡Iba a toda velocidad! Así fue el accidente en el que murió el creador de 'Call of Duty'

La industria de los videojuegos está de luto tras confirmarse este martes 22 de diciembre la muerte de Vince Zampella, reconocido cocreador de la franquicia “Call of Duty” y fundador de Respawn Entertainment, en un accidente automovilístico ocurrido el pasado domingo 21 de diciembre en California.

Según reportes de la California Highway Patrol (CHP), el accidente ocurrió en la Angeles Crest Highway, al norte de Los Ángeles. El vehículo conducido por Zampella salió del camino, impactó contra una barrera de concreto y posteriormente se incendió.

En el incidente, un pasajero fue expulsado del automóvil debido al impacto, mientras que Zampella quedó atrapado en el incendio, falleciendo ambos en el lugar. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas que provocaron que el automóvil saliera de la vía.

Zampella dejó un legado significativo en la industria del entretenimiento digital. Además de co-crear “Call of Duty” en 2003, fundó Respawn Entertainment, estudio responsable de títulos como “Titanfall”, “Apex Legends” y “Star Wars Jedi”.

Tras la noticia, amigos, colegas y fans expresaron sus condolencias en redes sociales, destacando su talento y contribución a los videojuegos. La cuenta oficial de “Call of Duty” publicó un mensaje en homenaje:

"Millones de nosotros nos hemos sentido inspirados por la obra de Vince Zampella. Su legado perdura. Desde todos nuestros equipos de 'Call of Duty' y en Activision, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y fans de Vince por su trágico fallecimiento."

Zampella será recordado como un pionero en el mundo de los videojuegos, cuyo impacto y creatividad marcaron a generaciones de jugadores y desarrolladores.

