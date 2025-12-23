TEMAS DE HOY:
Alcalde afirma que notificaciones quedan paralizadas con el retorno del transporte

Tras cuatro días de paro, el transporte público retomó el servicio en la ciudad con una tarifa transitoria de 3 bolivianos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/12/2025 8:57

Foto: ABI.
Santa Cruz, Bolivia

El alcalde Jhonny Fernández confirmó este martes que, tras la normalización del transporte público, "se paraliza todas las notificaciones de sanciones”, refiriéndose a las multas que enfrentaba el sector durante el paro de cuatro días.

Tras un acuerdo con el Concejo Municipal, se determinó un pasaje transitorio de Bs 3 para adultos hasta el 5 de enero de 2026, fecha en la que se evaluará nuevamente la situación.

Sobre esto, el burgomaestre explicó que se definió una estructura de costo que indica Bs 2,98 como mínimo y Bs 3,5 como máximo, resultado de un estudio realizado para garantizar la sostenibilidad del servicio.

Ratificó que las tarifas para adultos mayores, estudiantes y menores de edad se mantienen.

El paro comenzó el viernes 19 de diciembre, motivado por el rechazo al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los carburantes y provoca un incremento en los precios de gasolina y diésel. La primera sanción prevista ascendía a Bs 12.000.

Con la paralización de las multas y la implementación de la tarifa transitoria, el alcalde destacó que se busca garantizar la normalización del transporte y la estabilidad del servicio, mientras se evalúan los ajustes futuros.

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

