Alcalde afirma que notificaciones quedan paralizadas con el retorno del transporte

El alcalde Jhonny Fernández confirmó este martes que, tras la normalización del transporte público, "se paraliza todas las notificaciones de sanciones”, refiriéndose a las multas que enfrentaba el sector durante el paro de cuatro días.

Tras un acuerdo con el Concejo Municipal, se determinó un pasaje transitorio de Bs 3 para adultos hasta el 5 de enero de 2026, fecha en la que se evaluará nuevamente la situación.

Sobre esto, el burgomaestre explicó que se definió una estructura de costo que indica Bs 2,98 como mínimo y Bs 3,5 como máximo, resultado de un estudio realizado para garantizar la sostenibilidad del servicio.

Ratificó que las tarifas para adultos mayores, estudiantes y menores de edad se mantienen.

El paro comenzó el viernes 19 de diciembre, motivado por el rechazo al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los carburantes y provoca un incremento en los precios de gasolina y diésel. La primera sanción prevista ascendía a Bs 12.000.

Con la paralización de las multas y la implementación de la tarifa transitoria, el alcalde destacó que se busca garantizar la normalización del transporte y la estabilidad del servicio, mientras se evalúan los ajustes futuros.

