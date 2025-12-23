Rescatan más de 100 aves silvestres destinadas al comercio ilícito en Santa Cruz

En un operativo realizado en la doble vía a La Guardia, las autoridades lograron rescatar alrededor de 107 aves que eran transportadas de manera ilegal, entre las cuales predominan loros y tucanes.

El procedimiento se llevó a cabo la madrugada de este martes, aproximadamente a las 4:30, en coordinación con la Dirección de Biodiversidad de la Gobernación. La policía interceptó un vehículo particular con tres personas que descargaban cajas con los animales silvestres.

Estas fueron aprehendidas por un hecho flagrante de tráfico ilegal de vida silvestre y serán remitidas al Ministerio Público. Según los primeros datos, las aves provenían del departamento de Tarija, específicamente de Villamontes, y aparentemente estaban destinadas a la comercialización en Santa Cruz.

Las aves fueron trasladadas a las oficinas de Direna, donde un equipo médico veterinario especializado verificará su estado de salud. La autoridad encargada del operativo señaló que este tipo de delitos suele intensificarse en fechas de fin de año, por lo que se incrementarán los controles para prevenir nuevas incidencias.

El tráfico ilegal de vida silvestre está tipificado como delito bajo la Ley 1333 del Medio Ambiente, que sanciona la comercialización y transporte no autorizado de especies protegidas.

Mira la programación en Red Uno Play