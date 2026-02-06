Ingenieros Mecánicos piden ficha técnica ante anuncio de importación de crudo

En medio de la controversia por los vehículos que se encuentran varados en talleres debido a la presunta mala calidad del combustible, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la importación de crudo para reactivar la refinación en el país y aumentar la producción de diésel, gasolina, gas licuado de petróleo (GLP) y jet fuel.

El crudo llegará en buques hasta la terminal marítima de Sica Sica, en el puerto chileno de Arica, administrada por YPFB, y posteriormente será trasladado a las refinerías de Santa Cruz y Cochabamba para su procesamiento. Desde la estatal se informó que ingresarán millones de litros que serán refinados en territorio nacional, con el objetivo de reforzar el abastecimiento del mercado interno.

Según la información oficial, desde enero se realizaron pruebas técnicas para ultimar detalles y viabilizar esta operación, que busca reactivar el proceso de refinación, actualmente paralizado en ambas plantas.

Sin embargo, el anuncio abre interrogantes técnicos. El director del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz, Iván Quiroga, señaló que la medida “sería una buena opción”, pero advirtió que es indispensable conocer la ficha técnica del combustible que se producirá y también del que actualmente se comercializa en el país.

“Habría que ver la ficha técnica realmente de qué calidad de combustible sería el que se va a refinar en Bolivia y también hemos solicitado la ficha técnica del combustible que se está comercializando actualmente para saber qué tipo de producto estamos consumiendo”, explicó.

Quiroga afirmó que hasta el momento no se cuenta con información detallada sobre los aditivos, el porcentaje de etanol u otras características técnicas del carburante. “No hay. Ya como Colegio de Ingenieros hemos solicitado a la ANH y a YPFB que nos brinden una ficha técnica para conocer qué tipo de aditivos tiene el combustible y así tener un análisis técnico real del por qué están sucediendo los daños en los automotores”, sostuvo.

El representante del sector también planteó la necesidad de realizar peritajes tanto al combustible como a los vehículos afectados, ante lo que calificó como una situación “alarmante” por la cantidad de motorizados con fallas mecánicas.

En ese sentido, aseguró que el Colegio de Ingenieros está dispuesto a colaborar con profesionales especializados para apoyar en los análisis técnicos.

Respecto a la reactivación de las refinerías de Palmasola, en Santa Cruz, y la de Cochabamba, Quiroga indicó que primero se debe evaluar el estado actual de las plantas.

“Habría que hacer un análisis de las condiciones en que se encuentran para determinar qué se necesita para reactivar la refinación”, afirmó, aclarando que no cuentan con datos precisos sobre el tiempo que llevan paralizadas.

En el plano económico, el director señaló que importar crudo podría representar un ahorro frente a la compra de combustibles ya refinados. “Siempre importar el crudo va a ser mucho más barato que importar el combustible ya refinado, sería un ahorro”, indicó, aunque insistió en que todo dependerá de que el proceso se realice bajo normas internacionales y con controles técnicos adecuados.

Mira la programación en Red Uno Play