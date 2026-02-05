Compadres se vive con fe, música y alegría en los mercados de Cochabamba

Entre música, comida y mucha devoción, la fiesta de Compadres ya se vive con entusiasmo en las inmediaciones del mercado Calatayud, donde comerciantes y visitantes celebran una de las tradiciones más queridas del calendario cochabambino.

La jornada comenzó con la misa en honor al Tata Compadre, también conocido como “El Señor de la Sentencia”. Tras la ceremonia religiosa, los pasantes encabezaron la tradicional procesión que recorrió algunas calles céntricas, acompañada por fieles que expresaron su fe y agradecimiento.

“Estamos con la procesión y luego retornamos al galpón para iniciar la fiesta”, comentó una comerciante, quien destacó que la celebración se realiza cada año como una muestra de devoción y confraternización entre compadres.

Después del recorrido, la fiesta continúa con comida típica, música y baile. Los pasantes prepararon un menú especial para compartir, con puchero acompañado de papita, choclito y kallu, además de la presencia de bandas y mariachis que animarán la jornada.

“Va a haber mariachis para mimar a los compadres”, señalaron entre risas las comadres.

El ambiente es festivo y lleno de tradición. Entre bromas y costumbres, los participantes también recordaron una de las frases infaltables de la fecha.

“A los compadres les pedimos que sean alegres, que no lloren para que no llueva”, expresó otra comerciante.

La celebración se extenderá hasta la medianoche, manteniendo viva una de las festividades más representativas de Cochabamba, donde la amistad, la música y la comida se convierten en el mejor motivo para reunirse y celebrar.

