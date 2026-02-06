Gary Añez y Davinia Fernández impulsan brigadas médicas en el mercado Mutualista

Gary Añez y Davinia Fernández, candidatos a la Alcaldía cruceña por la agrupación Primero Santa Cruz, movilizaron brigadas médicas especializadas hacia la zona del Mercado Mutualista para brindar atención gratuita. Durante la jornada, se desplegaron puntos de inmunización contra la fiebre amarilla, Influenza y Covid-19 con el apoyo de profesionales voluntarios.

“Estamos generando un servicio desde la campaña, agradecido con los profesionales que nos regalan su tiempo para poder servir a la gente”, destacó Añez al evaluar las carencias del sector.

El candidato enfatizó que su prioridad es reactivar el servicio municipal para que el vecino deje de preocuparse por la oscuridad de sus calles o los baches frente a su hogar.

Por su parte, Davinia Fernández subrayó la importancia de ampliar este enfoque hacia otras áreas críticas como la educación y la infraestructura básica. “Queremos darle todo el servicio básico que se necesita; vemos los colegios abandonados; hay muchas cosas por hacer, por eso estamos aquí apoyando a José Gary”, concluyó la candidata a concejal.

