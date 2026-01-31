582 candidatos habilitados tras la resolución de impugnaciones para las Subnacionales 2026

El reporte final surge de las resoluciones a las impugnaciones y apelaciones presentadas por los candidatos inicialmente inhabilitados.
31/01/2026 12:21
Tras una revisión exhaustiva de los registros oficiales, se confirma que un total de 582 candidatos han sido habilitados como resultado de las impugnaciones realizadas cuando en su momento fueron inhabilitados. Esta cifra ajustada refleja la resolución de diversos recursos jurídicos procesados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En cuanto a la naturaleza de los cargos, la figura de Concejal es la más frecuente con un total de 458 aspirantes. Por otro lado, las categorías de Gobernador y Corregidor presentan la menor cantidad de candidatos, contando con un solo habilitado por cada una.
Este informe consolida el panorama electoral de las Elecciones Subnacionales 2026 bajo estricto cumplimiento de las resoluciones del TSE.
Para conocer las listas de habilitados e inhabilitados en estas elecciones subnacionales, ingrese al siguiente QR oficial:
