582 candidatos habilitados tras la resolución de impugnaciones para las Subnacionales 2026

Tras una revisión exhaustiva de los registros oficiales, se confirma que un total de 582 candidatos han sido habilitados como resultado de las impugnaciones realizadas cuando en su momento fueron inhabilitados. Esta cifra ajustada refleja la resolución de diversos recursos jurídicos procesados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El departamento de Santa Cruz concentra la mayor participación con 339 candidatos habilitados en sus municipios. En contraste, Chuquisaca registra la presencia más baja con apenas 4 postulantes certificados en la lista final.

En cuanto a la naturaleza de los cargos, la figura de Concejal es la más frecuente con un total de 458 aspirantes. Por otro lado, las categorías de Gobernador y Corregidor presentan la menor cantidad de candidatos, contando con un solo habilitado por cada una.

El recurso de apelación fue el mecanismo legal predominante, siendo utilizado con éxito por 572 de los postulantes. Por el contrario, la impugnación fue el recurso menos empleado, limitándose únicamente a 4 casos específicos en el departamento de Chuquisaca.

Este informe consolida el panorama electoral de las Elecciones Subnacionales 2026 bajo estricto cumplimiento de las resoluciones del TSE.

Para conocer las listas de habilitados e inhabilitados en estas elecciones subnacionales, ingrese al siguiente QR oficial:

Listas de candidatos habilitados e inhabilitados para las subnacionales 2026. Foto: TSE.

