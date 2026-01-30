Leopoldo Chui propone reducir su sueldo a Bs 3.500 y crear el bono "Abuelito" en su plan para La Paz

Con una propuesta centrada en la "moralización" de la función pública y la austeridad, el candidato a la Gobernación de La Paz, Leopoldo Chui, presentó su plan de gobierno destacando una medida drástica: fijar su salario mensual en Bs 3.500 durante los cinco años de gestión.

Chui, quien recordó haber donado su sueldo de asambleísta durante más de dos años, busca que esta medida sirva de ejemplo para otros gobernadores, alcaldes y legisladores del país, con el fin de nivelar la realidad económica de los gobernantes con la de los ciudadanos.

Reducción de sueldos y meritocracia

Para el candidato, el actual gasto en salarios de autoridades es excesivo frente a la crisis que atraviesa el país. Mientras un gobernador percibe alrededor de Bs 16.000, Chui propone una administración de bajo costo.

"Vamos a ganar 3.500 bolivianos mensual durante toda la gestión, los 5 años. Esto lo vamos a hacer público... un notario de fe pública va a dar fe de este hecho. Con este hecho nosotros recuperamos el tema moral", afirmó.

Además, anunció que la primera semana de su gestión llamará a exámenes de competencia y concursos de méritos para el 95% de los funcionarios públicos de la Gobernación, eliminando la práctica de otorgar ítems por favores políticos y combatiendo denuncias previas de venta de cargos.

Políticas Sociales: El Bono "Abuelito Abuelita"

Una de las propuestas más ambiciosas de Chui es la creación de una transferencia económica directa financiada con recursos propios y el reordenamiento del presupuesto departamental.

"Planteamos la lógica de crear el bono 'abuelito abuelita' de 300 bolivianos con recursos de la gobernación... para alrededor de unos 50.000 beneficiarios. El dinero lo vamos a encauzar reordenando el presupuesto departamental".

Chui explicó que, ante la caída de los ingresos por IDH (de 600 a 300 millones de bolivianos en el último quinquenio), la Gobernación no puede ser solo una administradora, sino una "creadora de economía" potenciando el turismo en el Lago Titicaca y la producción regional.

Empleo para jóvenes y Metropolización

El plan de Jallalla también apunta a resolver la falta de inserción laboral de los recién graduados mediante convenios con universidades para que el Estado pague un sueldo mínimo a los egresados a cambio de su labor profesional.

Pasantías pagadas: Los universitarios interrelacionarán con instituciones del Estado para cualificar su mano de obra con remuneración estatal.

Articulación Regional: Chui propone metropolizar el departamento, integrando a La Paz, El Alto, Viacha, Laja y Mecapaca en un sistema unificado de salud, transporte y educación.

Salud y Seguridad Social: Se comprometió a la titularización de los médicos del SEDES para brindarles estabilidad laboral y seguridad social, además de acreditar y equipar los centros hospitalarios.

"La gobernación tiene que tener el planteamiento de que tiene que existir una relación multiinstitucional... para llevar adelante la generación de trabajo en el departamento", concluyó el candidato, instando a la población a realizar una "radiografía" moral de cada postulante antes de emitir su voto.

