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“¿Ancelotti y yo?”: la inesperada reacción de Neymar al no ser citado por Brasil

Un video muestra el momento en que la estrella del Santos se entera de su ausencia en la selección. 

Martin Suarez Vargas

18/03/2026 12:47

Neymar en un partido con la selección de Brasil. Foto: redes sociales.
Brasil.

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Un nuevo video revela la reacción de Neymar tras no ser incluido en la convocatoria de la selección de Brasil para los partidos ante Francia y Croacia, programados para el 26 y 31 de marzo.

En las imágenes se observa al jugador mientras recibe una sesión de masajes y sigue la transmisión en vivo en su celular, donde se anuncia la lista de convocados. En ese momento, Carlo Ancelotti da a conocer los nombres de los delanteros, pero finalmente Neymar no es mencionado.

Entonces, el futbolista reacciona con una sonrisa y comenta: “¿Ancelotti y yo?”. Poco después, agregó: “Salió la convocatoria de la selección, no fuimos convocados. Estoy triste, obviamente, pero como dije ayer, estando ahí o no, siempre apoyaré a la selección. Ahora toca seguir trabajando y mejorando en todo para tener otra oportunidad y estar listo”.

Actualmente, Neymar milita en el Santos y ha atravesado varias lesiones en los últimos meses. Sin embargo, poco a poco viene recuperándose y retomando ritmo competitivo.

 

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