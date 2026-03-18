Santa Cruz: Auto de Buen Gobierno regirá desde el 19 de marzo por las subnacionales

La Gobernación de Santa Cruz emitió este miércoles el Decreto Departamental 521 de Auto de Buen Gobierno, que regirá desde las 00:00 del jueves 19 de marzo hasta el mediodía del lunes 23 de marzo de 2026, en el marco de las elecciones subnacionales previstas para este domingo 22.

La medida tiene como objetivo garantizar el orden público durante el proceso electoral en todo el departamento.

Entre las principales disposiciones, se establece la prohibición de cualquier tipo de manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas desde el jueves 19 hasta las 18:00 del sábado 22 de marzo.

Asimismo, se determinó la restricción para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:00 del viernes 20 de marzo hasta el mediodía del lunes 23.

Durante la jornada electoral del domingo 22, se prohíbe portar armas de fuego, objetos punzocortantes o instrumentos peligrosos, medida que no alcanza a efectivos de las Fuerzas Armadas ni de la Policía, encargados de resguardar el orden.

Ese mismo día también estarán prohibidos los actos, reuniones o espectáculos públicos, así como el traslado de electores de un recinto a otro, bajo advertencia de remitir los antecedentes al Ministerio Público en caso de incumplimiento.

El decreto además establece la suspensión total de los servicios de transporte interprovincial e interdepartamental, terrestre, aéreo, ferroviario y lacustre, durante toda la jornada electoral, salvo para personal del Órgano Electoral y fuerzas de seguridad.

Finalmente, se advierte que el incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme al reglamento de faltas electorales vigente.

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