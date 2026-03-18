Tome sus previsiones: Terminal de Cochabamba ajusta salidas de buses por elecciones

La Terminal de Buses de Cochabamba estableció un cronograma especial de viajes nacionales e internacionales por las elecciones subnacionales previstas para este domingo 22 de marzo, jornada en la que se aplicará el Auto de Buen Gobierno y se suspenderá totalmente la circulación del transporte interdepartamental.

De acuerdo con la programación, el viernes 20 de marzo las operaciones se desarrollarán con total normalidad.

En tanto, el sábado 21 de marzo se habilitarán últimas salidas escalonadas según destino: Villazón (06:00), Tarija (07:00), Santa Cruz, Potosí y Uyuni (13:00), Llallagua y Challapata (15:00), La Paz y Sucre (16:00), y Oruro (18:00).

Para el domingo 22, día de las elecciones, se dispuso la suspensión total de salidas tanto nacionales como internacionales. Las operaciones se retomarán con normalidad el lunes 23.

En cuanto a los viajes internacionales, el viernes habrá salidas regulares hacia Chile y Argentina. El sábado solo se mantiene una salida a Chile a las 15:00, mientras que Argentina queda suspendida. El domingo no habrá salidas y el lunes se restablecerán con normalidad.

La administración de la terminal recomendó a los usuarios tomar previsiones y anticipar sus viajes, considerando que el sábado será la última jornada habilitada antes de la restricción total por el proceso electoral.



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