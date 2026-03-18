Santa Cruz: vocero municipal critica paro en salud y asegura pago de salarios

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, se pronunció este miércoles sobre el paro que afecta al sector salud, lamentando la falta de sensibilidad hacia la población en medio de la actual situación sanitaria.

“Estamos en medio de lo que es una pandemia de chikungunya e influenza, con numerosos casos. No puede ser que el sector salud haga oídos sordos y nuevamente entre en paro”, declaró Montenegro.

El funcionario explicó que el retraso en el pago de salarios se debió a problemas con el SIGEP, el sistema del Ministerio de Finanzas, y no del municipio. Sin embargo, aseguró que a partir de hoy se está procediendo a cargar las planillas de todos los trabajadores de salud, y que durante la semana se concluirá con los pagos pendientes.

Montenegro señaló además que los constantes paros afectan gravemente a la población y cuestionó que, pese a faltar a sus labores durante varios días, los trabajadores y profesionales continúen cobrando el mes completo.

“Esto ya es totalmente injusto para la población. No puede ser que nos enterquemos y pongamos en riesgo a la gente, sabiendo que todos los meses cobran”, sostuvo.

La autoridad hizo un llamado a la reflexión y pidió mayor responsabilidad al sector salud. “Siempre hay retrasos de unos días, pero los pagos se realizan. Ya está de buen tamaño, es momento de reflexionar”, sostuvo.

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