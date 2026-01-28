Discusión entre concejales y vecinos frena tratamiento del pasaje en el Concejo

La sesión de la comisión mixta del Concejo Municipal, convocada para tratar el precio del pasaje del transporte público, terminó suspendida este martes tras una acalorada discusión.

El conflicto se desató durante la reunión realizada en instalaciones del Concejo, donde vecinos exigieron que la tarifa no supere los dos bolivianos con cincuenta centavos.

El presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, lamentó lo ocurrido y aclaró que no se tomará ninguna decisión sobre el precio del pasaje mientras no se presente un estudio técnico completo que incluya la tarifa diferenciada por zonas.

“Este Concejo Municipal no va a tocar el precio del pasaje si no llega el estudio con la tarifa diferenciada. Lo que solicitamos es un informe serio que nos diga cuánto debería costar el pasaje en el primer, segundo, tercer y cuarto anillo. Eso es algo que venimos pidiendo desde hace meses”, afirmó Medrano.

La autoridad explicó que el Ejecutivo Municipal remitió un estudio técnico que plantea una tarifa plana cercana a los tres bolivianos, pero sin el componente de diferenciación solicitado por el Legislativo municipal.

“Hemos recibido un estudio que sugiere un precio entre 2,98 y 3,05 bolivianos, es decir, tres bolivianos. Sin embargo, no es un estudio completo. Por eso, mientras no se determine lo contrario, la tarifa se mantiene en tres bolivianos”, precisó.

Medrano también se refirió a los incidentes registrados durante la sesión y aseguró que este tipo de mesas deben mantenerse en un marco técnico y de respeto.

Por su parte, Aldo Sosa, representante del Comité de Defensa Ciudadana, rechazó de manera enfática cualquier intento de incremento y denunció supuestas irregularidades en el estudio presentado por la Alcaldía.

“Este es un informe técnico totalmente manipulado. ¿Qué datos nos esconden? ¿Por qué no muestran cuántos micros funcionan a gas, diésel o gasolina? No vamos a permitir que se le mienta al pueblo”, manifestó Sosa.

El dirigente aseguró que existen estudios de al menos tres instituciones que establecen que la tarifa no debería superar los dos bolivianos con cincuenta centavos.

“La universidad, el colegio de ingenieros mecánicos y otras instituciones han determinado que la tarifa no pasa de los 2,50. Están ocultando información, incluso el uso de micros a gas, y eso lo denuncian los propios choferes”, señaló.

Finalmente, Sosa advirtió que el Comité de Defensa Ciudadana continuará movilizado para frenar cualquier incremento que afecte a la población. “No vamos a permitir más mentiras ni abusos. El pueblo no puede pagar más de 2,50. Vamos a seguir firmes en esta lucha”, concluyó.

La sesión quedó suspendida hasta nuevo aviso, mientras el debate por el precio del pasaje continúa abierto y con posiciones cada vez más enfrentadas entre autoridades y sectores ciudadanos.

