El precio del pasaje es resultado de un análisis técnico, afirma Mendivil

Javier Mendívil, asesor de la Secretaría de Tránsito y Transporte, aseguró que centrar la discusión únicamente en el precio del pasaje es “superficial” y que la verdadera problemática es estructural.

“El precio es una necesidad, pero si no hubiésemos tenido obstáculos económicos, no se hubiese modificado en tanto no se hubiese hecho un cambio del sistema”, indicó Mendívil, explicando que la escasez de dólares y la subida del combustible también impactan en el costo del transporte.

El asesor resaltó que la ciudad necesita un cambio de sistema: “El objetivo es cambiar un sistema que es urgente modificar; esto no va a pasar de la noche a la mañana”, afirmó, recordando que las gestiones municipales anteriores no lograron avances significativos.

Mendívil también enfatizó la necesidad de regular a los transportistas, “un gremio abusivo, poderoso, que políticamente tiene sus intereses y concubinatos con el poder político”, y criticó que los compromisos de mejorar las unidades nunca se cumplieron.

Sobre los próximos pasos, indicó que se está trabajando en corredores y líneas de transporte que permitan un monitoreo en tiempo real y un recambio gradual de vehículos: “Esto es un sistema que requiere inversión, planificación y voluntad política; los técnicos están dejando lineamientos que deben continuar las próximas gestiones”.

Finalmente, Mendívil reconoció que la ciudadanía sigue en incertidumbre por la falta de avances visibles, pero aseguró que los análisis técnicos actuales ya determinan los costos del pasaje y la necesidad de modernizar el sistema.

“No se va a modificar de eso. Este resultado no les dice que el sistema tiene que mejorar, y esa es una tarea pendiente de antes, de hoy y no queremos que sea de mañana”.

Mira la programación en Red Uno Play