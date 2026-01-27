Hallan un cuerpo en la represa de Incachaca, en La Paz

Bomberos realizaron la noche de este lunes el rescate y levantamiento de un cuerpo que fue hallado al interior de un tanque de la represa de Incachaca, en el departamento de La Paz, según un reporte preliminar.

De acuerdo con la información inicial, el cadáver pertenecería a un hombre de entre 35 y 40 años de edad y habría permanecido al menos un día dentro del agua antes de ser encontrado.

Personal de Bomberos informó que el cuerpo presentaba varias laceraciones, las cuales presuntamente habrían sido provocadas por la maquinaria de la planta, que cuenta con mecanismos internos.

“Tiene algunas laceraciones en el cuerpo. Seguramente esta es una planta que tiene elementos y mecanismos que podrían haber ocasionado estas heridas”, señalaron desde Bomberos.

Según el informe preliminar, el tanque se encontraba en mantenimiento y no estaba proveyendo el servicio de agua al momento del hallazgo.

Tras el levantamiento legal, el cuerpo fue entregado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que procedió a su traslado a la morgue para la realización de la autopsia legal y las investigaciones correspondientes.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias del hecho, sin descartar ninguna hipótesis.

La represa de Incachaca provee agua cruda a la planta de tratamiento de Chuquiaguillo, desde donde se distribuye el servicio a la ciudad de La Paz. Está ubicada al noreste del departamento, en la ruta hacia los Yungas.

Mira la programación en Red Uno Play