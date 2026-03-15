“No podemos vivir solo de la protesta”: Viscarra responde a críticas y propone crear una universidad tecnológica

El candidato a la Alcaldía de El Alto por la alianza Suma Por el Bien Común, Eynar Viscarra, respondió a los cuestionamientos de otros postulantes durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco de la campaña rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

El candidato defendió sus propuestas enfocadas en la formación técnica y el impulso al emprendimiento juvenil. Explicó que, tras visitar institutos de formación técnica, observó el potencial de los jóvenes para generar iniciativas productivas.

En ese contexto, anunció la creación de una universidad tecnológica destinada a formar emprendedores.

“Hemos visitado varios institutos y he podido exponer en Incos y Bolivia Mar. He visto jóvenes que están emprendiendo. Vamos a hacer la primera universidad tecnológica a nivel técnico y universitario para formar jóvenes emprendedores que puedan trabajar”, afirmó.

Viscarra también se refirió a los cuestionamientos dirigidos a la candidatura a concejal del dirigente gremial Luis Paco. El postulante señaló que desconoce si existieron irregularidades y aseguró que su propuesta de gestión está orientada a trabajar para toda la población.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en la aprobación de la Carta Orgánica municipal. “Tenemos que plantear y aprobar nuestra carta orgánica en el Concejo para llevarla al Tribunal Constitucional”, indicó.

El candidato destacó además la importancia de fortalecer el sector gremial y mejorar sus condiciones de trabajo mediante infraestructura y tecnología.

“El gremial tiene que crecer en el aspecto productivo. Ya no tienen que vender en el piso o en la tierra; se tiene que dar tecnología e infraestructura”, sostuvo.

Viscarra afirmó que El Alto históricamente se ha caracterizado por su capacidad de movilización frente a las injusticias, pero señaló que también es necesario enfocarse en soluciones a los problemas estructurales de la ciudad.

“El Alto siempre ha sido rebelde cuando hay injusticia, pero no podemos vivir solo de la protesta. Tenemos que pensar y asumir la responsabilidad de solucionar los problemas”, expresó.

En ese marco, el candidato aseguró que su trayectoria está vinculada al trabajo y al emprendimiento, y que no formó parte del gobierno del expresidente Evo Morales.

“Nunca he estado en el Gobierno de Evo Morales. He invitado a mi mercado a los expresidentes Morales, Luis Arce y otras autoridades para que conozcan las necesidades de la gente”, afirmó, en referencia también al actual mandatario Luis Arce.

Viscarra destacó que cerca del 60% de los jóvenes alteños tienen interés en emprender y señaló que el principal desafío es generar oportunidades laborales.

“El Alto tiene un 60% de jóvenes dispuestos a emprender, tenemos que dar empleo”, señaló.

Entre otras propuestas, mencionó la necesidad de impulsar el crecimiento urbano vertical en la ciudad y mejorar la infraestructura básica, como el sistema de alcantarillado.

“No hemos crecido de forma vertical, sino horizontal. Queremos ver edificios de 20 pisos o más y mejorar el sistema de alcantarillado”, indicó.

El candidato también insistió en la necesidad de aprobar la ley 50/50 desde el Gobierno nacional para impulsar proyectos productivos y fortalecer al sector gremial.

Finalmente, señaló que su propuesta busca abrir oportunidades a las bases sociales y promover un nuevo enfoque de desarrollo económico para la región.

“La gente de base no ha tenido oportunidad durante mucho tiempo. Si vamos a cambiar la política, tenemos que apoyar a quienes quieren emprender y trabajar”, concluyó.

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