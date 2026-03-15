Sin rodeos: Oscar Chirinos propone solucionar el trameaje: "Haremos que haya un solo pasaje"

En la recta final hacia los comicios del 22 de marzo, Oscar Chirinos, candidato por el Movimiento por la Soberanía (MPS), presentó un plan de gobierno que busca transformar radicalmente la estructura operativa de El Alto. El aspirante aseguró que su gestión priorizará la autonomía productiva, señalando: “Vamos a hacer que las microempresas de El Alto produzcan el desayuno escolar”.

La propuesta más drástica del candidato se centra en la gestión de servicios públicos y la movilidad urbana.

Chirinos anunció que "vamos a rescindir contrato con la empresa por el tema de la basura" y prometió reducir el parque automotor en un 40% para descongestionar las vías.

En cuanto a infraestructura, el plan contempla obras de gran envergadura como un distribuidor de tres niveles en la Ceja y la unificación de tarifas de transporte. “Vamos a solucionar el tema del trameaje, haremos que haya un solo pasaje”, enfatizó el candidato ante los medios de comunicación.

La seguridad ciudadana también dio de qué hablar, pues el proyecto de MPS incluye la vigilancia con drones y la creación de un brazo operativo propio. Según Chirinos, se conformará una “fuerza de élite del Gobierno municipal” para garantizar el orden y proteger a la ciudadanía alteña.

Finalmente, el candidato prometió alivios tributarios y una descentralización administrativa para sectores vulnerables. Chirinos busca posicionar a la urbe como la principal potencia de la región, afirmando que “trabajaremos para que la ciudad sea la número uno en La Paz”.

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