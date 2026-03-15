¿Cómo lo hará? La explicación técnica de Oscar Chirinos para lograr 100 mil empleos al año en El Alto

En la recta final hacia las elecciones subnacionales del 22 de marzo, Oscar Chirinos, candidato por el Movimiento por la Soberanía (MPS), presentó un agresivo plan de austeridad. El aspirante recordó su compromiso previo con las finanzas públicas:

“Me bajé el sueldo de 24 mil a 8.600 bolivianos, eso trabajé en beneficio de la ciudad de El Alto”, afirmó durante el debate.

Chirinos fundamentó su postulación en una amplia lista de obras de infraestructura que asegura haber gestionado para la ciudad. El candidato destacó que bajo su impulso llegaron la piscina olímpica, el coliseo Héroes de Octubre y el edificio emblemático de la UPEA, entre otros proyectos clave.

Respecto a la educación, el líder del MPS prometió garantizar que sea totalmente gratuita y optimizar el mantenimiento de las escuelas. “En mi gestión voy a contratar empresas alteñas para que en febrero nuestros niños ingresen con vidrios, ambientes pintados y baños arreglados”, sentenció para asegurar el cumplimiento de la Constitución.

En el ámbito económico, el candidato identificó al sector de Molino hasta el cuartel Ingavi como el próximo eje de reactivación industrial. Su estrategia busca frenar la migración de empresas hacia Santa Cruz y Cochabamba mediante seguridad jurídica y financiamiento estatal para las fábricas locales.

Finalmente, Chirinos proyectó una meta ambiciosa de generación de puestos de trabajo para frenar el abandono de la zona industrial. “Voy a articular las industrias para generar más de 100 mil empleos cada año”, concluyó el candidato frente a los 18 aspirantes que compiten por la silla municipal.

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