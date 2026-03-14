Arroz con leche, api y tojorí: la propuesta de desayuno escolar de Pablo Callizaya

El candidato a la Alcaldía de El Alto por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Pablo Callizaya, presentó su plan de gobierno durante el debate organizado en el marco del proceso electoral, señalando que su propuesta se sustenta en cuatro pilares principales: salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura.

Durante su exposición, Callizaya planteó diversas iniciativas orientadas a mejorar la atención a la población y desarrollar proyectos de gran impacto en la ciudad.

Hospital gremial y bibliotecas virtuales

En el área de salud, el candidato propuso la construcción de un hospital gremial, destinado a atender a las familias de los sectores gremiales de la ciudad.

“En cuestión de salud vamos a construir un hospital gremial para la familia gremial con los recursos de patentes”, afirmó.

En el ámbito educativo, señaló que impulsará la implementación de bibliotecas virtuales y laboratorios virtuales en las unidades educativas, con el objetivo de fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas para estudiantes.

Desayuno escolar con alimentos tradicionales

Uno de los planteamientos que más llamó la atención fue su propuesta para modificar el desayuno escolar, incorporando alimentos tradicionales y nutritivos durante la semana.

“Vamos a cambiar el desayuno escolar. Lunes arroz con leche, martes arroz con lenteja, miércoles tojorí, jueves api y viernes arroz con su lechecita y su pan”, explicó.

El candidato también aseguró que su gestión buscará equipar todas las unidades educativas del municipio.

Seguridad con tecnología

En materia de seguridad ciudadana, Callizaya propuso implementar una aplicación digital denominada “Alerta Segura Ciudadana en El Alto”, que permitiría a la población enviar alertas en diferentes situaciones.

Según explicó, la aplicación contará con cinco funciones principales, entre ellas alertas para mujeres, adultos mayores, niños y hogares.

“Vamos a ingresar en la era digital, la tecnología es importante para el desarrollo”, sostuvo.

Proyectos de gran magnitud

En el área de infraestructura, el candidato mencionó diversos proyectos de gran escala para la ciudad, entre ellos la construcción de distribuidores viales de varios niveles, parques metropolitanos y un tren metropolitano.

Entre las obras mencionó el distribuidor Exparada Ocho y otro en la carretera Santa Fe – Periférica, con una estructura de tres niveles.

Además, planteó la creación de dos parques metropolitanos con espacios diferenciados para niños, jóvenes y adultos mayores, además de áreas con fuentes de aguas danzantes.

Finalmente, Callizaya aseguró que varios de estos proyectos ya cuentan con financiamiento previsto, entre ellos una planta de industrialización, que —según indicó— contribuiría al desarrollo económico del municipio.

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