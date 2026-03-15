Mamani: “Vamos a reducir sueldos para financiar mochilas escolares”

El candidato a la Alcaldía de El Alto por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gabriel Mamani, respondió a los cuestionamientos de otros postulantes durante el debate electoral rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, donde expuso sus propuestas para la administración municipal.

El candidato destacó que el Plan Operativo Anual (POA) 2026 del municipio cuenta con un presupuesto de 1.211 millones de bolivianos, recursos que deben ser utilizados en función de las necesidades reales de la población.

“El presupuesto del Plan Operativo Anual 2026 de El Alto es de 1.211 millones de bolivianos. Lo que corresponde es salir a las calles para ver las necesidades de la población alteña”, manifestó.

En ese sentido, Mamani aseguró que, de llegar a la alcaldía, priorizará una gestión cercana a la ciudadanía. “Cuando vamos a las calles cada distrito tiene diferentes necesidades, vamos a ser un alcalde de las calles”, afirmó.

Entre sus propuestas, el candidato planteó reducir los salarios de las autoridades municipales con el objetivo de generar ahorro para programas sociales.

“Nos vamos a reducir los sueldos para ahorrar 19 millones de bolivianos. Con eso en 2027 vamos a crear la Mochila Escolar Wawa Inti; 275 mil mochilas van a salir de la plata de los sueldos para el pueblo”, explicó.

Mamani también se refirió a procesos judiciales que enfrentó en el pasado y aseguró haber sido objeto de persecución política.

“Más allá de defender mi tesis, nos han perseguido políticamente. Nos dieron detención domiciliaria y luego nos han absuelto”, afirmó.

El candidato señaló además que el país mantiene una deuda histórica con la ciudad de El Alto y propuso impulsar el programa de financiamiento 50/50 para ejecutar obras municipales.

“Sé que Bolivia tiene una deuda histórica con El Alto. La propuesta del 50/50 permitirá destinar esos recursos a obras y proyectos que se puedan realizar”, sostuvo.

En materia de seguridad ciudadana, Mamani planteó reforzar los controles a locales nocturnos y fortalecer el patrullaje policial.

“Se tiene que cerrar los bares y discotecas que no cumplan la ley. Vamos a invertir en seguridad ciudadana y colocar GPS en patrullas y motocicletas para que patrullen”, indicó.

Asimismo, señaló que impulsará procesos de modernización administrativa para reducir la burocracia y prevenir hechos de corrupción en la gestión municipal.

“Creo que uno de los lugares con más corrupción es Catastro. Vamos a digitalizar el sistema para que los trámites no demoren tanto”, aseguró.

Las propuestas fueron presentadas durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral, en el que los candidatos a la Alcaldía de El Alto expusieron sus planes de gobierno con miras a los comicios subnacionales.

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