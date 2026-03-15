“¿Garantiza que no habrá fraude?”: Omar Patti interpela a Tahuichi por su pasado en el TSE

Durante un debate entre candidatos a la Alcaldía de El Alto, el postulante por Alianza Social Patriótica (ASP), Wilmer Omar Patti, cuestionó al candidato por Jallalla, Tahuichi Tahuichi Quispe, por su pasado como vocal y presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y le pidió garantizar que no se producirá fraude electoral en los próximos comicios.

“Señor Tahuichi, ¿usted garantiza que no va a haber fraude electoral, puesto que fue exvocal y expresidente del Tribunal Supremo Electoral?”, preguntó Patti durante su intervención.

En respuesta, Tahuichi defendió su trayectoria dentro del órgano electoral y aseguró que su gestión fue transparente y respaldada por organismos internacionales.

“He sido vocal del Tribunal Supremo Electoral durante seis años y el trabajo que he dado ha sido eficiente y transparente, avalado por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Soy un servidor público y un candidato nuevo”, respondió.

Debate sobre competencias municipales

El debate también incluyó cuestionamientos sobre las competencias municipales. El candidato de APB–SÚMATE, Javier Tarqui, criticó la propuesta de construir una cárcel en El Alto, señalando que esa atribución no corresponde al gobierno municipal.

“Un alcalde que no conoce las competencias le miente al pueblo. No es competencia municipal construir cárceles”, afirmó.

Ante ello, Tahuichi sostuvo que el alcalde tiene responsabilidades en materia de seguridad ciudadana, citando el artículo 302 de la Constitución Política del Estado.

“La primera autoridad de un municipio vela por la seguridad. La Constitución faculta a las autoridades municipales con competencias exclusivas, entre ellas seguridad ciudadana”, respondió.

Pobreza y economía alteña

En el debate también se abordaron temas sociales. El candidato Eynar Vizcarra preguntó sobre las propuestas para apoyar a gremiales, cuentapropistas y artesanos, quienes representan cerca del 85% de la economía de la ciudad.

Tahuichi señaló que la pobreza es uno de los principales problemas de El Alto y citó cifras sobre la situación económica de la población.

“De más de un millón de habitantes, el 70% vive en pobreza multidimensional. Cerca de 360.000 alteños están en pobreza moderada y alrededor de 120.000 en extrema pobreza”, indicó.

Seguridad y sistema penitenciario

Otro de los temas abordados fue la propuesta de trasladar o construir una cárcel en la zona de Milluni. Tahuichi planteó coordinar con el Gobierno central para implementar el proyecto.

“Vamos a coordinar con el Ministerio de Gobierno y el régimen penitenciario para construir una cárcel en Milluni”, afirmó, señalando que el objetivo sería fortalecer la seguridad ciudadana.

Tecnología electoral

Durante el debate, el candidato Esteban Pati consultó a Tahuichi sobre las tecnologías utilizadas durante su gestión en el órgano electoral para garantizar el voto ciudadano.

En su respuesta, el exvocal mencionó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (CIREPRE), desarrollado por especialistas bolivianos.

“El CIREPRE ha sido trabajado por manos bolivianas, por expertos en informática y sistemas. Este sistema ha sido reconocido por distintas instituciones internacionales como la OEA, Naciones Unidas y el PNUD”, señaló.

El debate entre los candidatos a la Alcaldía de El Alto evidenció fuertes cruces sobre transparencia electoral, seguridad ciudadana y propuestas de desarrollo urbano, en medio de la carrera por el Gobierno Municipal de la ciudad alteña.

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