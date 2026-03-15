El candidato a la Alcaldía de El Alto por la alianza Innovación Humana, Freddy Mamani, propuso la construcción de un centro internacional de producción y comercialización con el objetivo de fortalecer la economía local, generar empleo y promover el turismo en la ciudad. La propuesta fue presentada durante su participación en el debate electoral organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de cara a las elecciones subnacionales previstas para el próximo domingo 22 de marzo.

Mamani explicó que su plan contempla la creación de un espacio destinado a microempresarios, emprendedores y artesanos, donde puedan producir y comercializar sus productos con miras a su exportación bajo un sello alteño y boliviano.

El proyecto, denominado Taypi Qatu, busca consolidar a El Alto como un centro productivo y comercial, generando oportunidades para pequeños productores y ampliando su acceso a mercados nacionales e internacionales.

Durante su intervención, el candidato también señaló que entre los principales problemas que enfrenta la ciudad se encuentran la inseguridad ciudadana, las deficiencias en educación, el comercio informal y el deterioro de calles y avenidas, especialmente por la presencia de baches.

El debate fue organizado con el apoyo del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, que dividió a los candidatos en dos bloques con el objetivo de facilitar la participación y permitir que todos los postulantes expongan sus propuestas.

Este encuentro forma parte de una iniciativa del Tribunal Supremo Electoral que impulsa debates en los nueve departamentos del país para que la ciudadanía conozca y compare las propuestas de los candidatos antes de emitir su voto.

En el evento participan aspirantes de diversas organizaciones políticas que debaten sobre tres ejes temáticos definidos por el órgano electoral: economía y finanzas, ordenamiento y servicios, además de salud y educación.

El debate es transmitido por Red Uno de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play