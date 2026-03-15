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Mamani rechaza condonar impuestos y plantea reducción para enfrentar la crisis económica en El Alto

Durante una ronda de preguntas, el candidato por el MNR Pablo Calizaya consultó a Mamani si estaría de acuerdo con la condonación de impuestos, tomando en cuenta el contexto económico que atraviesa la ciudad.

Charles Muñoz Flores

14/03/2026 22:48

Freddy Mamani descarta condonación y propone rebaja de impuestos. FOTO: RED UNO DIGITAL. Composición CHMF.
La Paz, Bolivia

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El candidato a la Alcaldía de El Alto por la alianza Innovación Humana, Freddy Mamani, afirmó que no está de acuerdo con la condonación de impuestos a bienes inmuebles, aunque planteó la posibilidad de reducirlos como una medida para aliviar la situación económica de la población.

Durante una ronda de preguntas, el candidato por el MNR Pablo Calizaya consultó al postulante de la alianza Innovación Humana, si estaría de acuerdo con la condonación de impuestos, tomando en cuenta el contexto económico que atraviesa la ciudad.

“Hoy El Alto sufre de escasez de recursos económicos, no hay trabajo, pero los bienes inmuebles todos los días y años tenemos que pagar impuestos, ¿estarías de acuerdo en la condonación?”, fue la pregunta planteada al aspirante a la Alcaldía.

Ante ello, Mamani respondió de manera directa: “Condonación no, rebajar un poco el impuesto”, señalando que una reducción podría representar un alivio para los contribuyentes sin eliminar completamente esta obligación.

 

 

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