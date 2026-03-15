“Yo también fui víctima”: Pati plantea sistema tecnológico para enfrentar inseguridad en El Alto

El candidato a la Alcaldía de El Alto por Nueva Generación Patriótica (NGP), Esteban Pati, aseguró este sábado, durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que su propuesta de gestión estará marcada por el uso de tecnología para combatir la inseguridad ciudadana, problema que afirmó haber vivido de manera directa.

“Yo también he sido víctima de la inseguridad ciudadana. Mi papá murió a los 31 años con dos balazos. Brandon murió por un celular. ¿Hasta cuándo van a haber más muertos? Desde la primera semana que voy a ingresar a la alcaldía vamos a implementar la versión 0.1 de LUCI”, señaló el postulante al presentar su sistema tecnológico que, según explicó, permitirá atender problemas como la inseguridad ciudadana, la congestión vehicular, el trameaje en el transporte, la burocracia y la corrupción.

Patti explicó que el sistema “LUCI” buscará mejorar la gestión municipal mediante herramientas tecnológicas que permitan prevenir delitos y optimizar los servicios de la Alcaldía.

El candidato también presentó propuestas vinculadas al desarrollo productivo y ambiental del municipio. Señaló que plantea industrializar la basura para producir abono orgánico y combustibles, iniciativa que —según dijo— desarrolla desde hace más de una década.

“Hace diez años voy produciendo abono orgánico. Tenemos patentes registradas. No somos discursos, somos hechos”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el proyecto contempla la instalación de plantas para generar combustibles a partir de residuos.

“Soy de profesión petrolero, fui docente de la carrera de gas y petroquímica. Podemos abastecer hasta el 10% de la demanda”, explicó.

Según el postulante, esta iniciativa podría generar más de 10.000 empleos, principalmente para microempresas que producirían abono orgánico y para jóvenes que participarían en la implementación tecnológica.

En infraestructura, Patti también planteó gestionar la construcción de una avenida periférica de más de 17 kilómetros que conecte Tilata con el Cruce a Desaguadero, además de incrementar el presupuesto municipal destinado a educación de 150 a 250 millones de bolivianos.

“El Alto va a acelerar su desarrollo con tecnología e innovación”, destacó.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

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