Tahuichi plantea cárcel en Milluni y proyectos para industrializar El Alto

El candidato a la Alcaldía de El Alto por la agrupación Jallalla, Tahuichi Tahuichi Quispe, planteó convertir a esa urbe en una ciudad industrial y tecnológica, además de aplicar medidas de seguridad más estrictas para enfrentar la delincuencia, durante su participación en el debate electoral organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rumbo a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo.

Durante el encuentro, el exvocal electoral señaló que su eventual gestión declarará “guerra a la delincuencia”, ante los constantes robos registrados en la ciudad, particularmente el hurto de celulares en el transporte público y en zonas concurridas.

Como parte de su propuesta en materia de seguridad, planteó la construcción de una cárcel en el Nevado de Milluni, proyecto que, según explicó, se ejecutaría en coordinación con el Ministerio de Gobierno y el Régimen Penitenciario.

Además del componente de seguridad, el candidato propuso transformar a El Alto en un polo de desarrollo industrial y tecnológico. Entre sus proyectos mencionó la construcción de un puente distribuidor en la Ceja, puentes elevados y un paso subterráneo bajo el aeropuerto, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y reducir los problemas en calles y avenidas, como los baches.

Tahuichi también planteó la consolidación del parque industrial, la industrialización de la basura y la implementación del gobierno electrónico para reducir la burocracia municipal. A ello se suma la propuesta de crear una Secretaría Municipal de Exportaciones que impulse la producción local hacia mercados internacionales.

En el ámbito económico, anunció que promoverá un proyecto de ley para exigir al Estado una “deuda histórica” de 1.000 millones de dólares destinada a financiar obras, seguridad ciudadana y proyectos productivos para la ciudad.

El debate fue organizado con la participación del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, que dividió a los aspirantes en dos bloques con el objetivo de facilitar el desarrollo del encuentro y permitir que todos los candidatos presenten sus propuestas.

Los postulantes debatieron en torno a tres ejes temáticos definidos por el órgano electoral: economía y finanzas, ordenamiento y servicios, además de salud y educación.

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