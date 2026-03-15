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¿Un parque temático de Gokú en El Alto? Tarqui plantea atraer turismo y empleo

El candidato a la Alcaldía de El Alto por APB Súmate, Javier Tarqui, planteó durante el debate la construcción de un parque temático inspirado en el personaje Gokú.

Red Uno de Bolivia

14/03/2026 23:54

Foto: El candidato de la agrupación APB Súmate, Javier Tarqui.
El Alto

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Durante el debate rumbo a la Alcaldía de El Alto, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el candidato de la agrupación APB Súmate, Javier Tarqui, presentó una propuesta que llamó la atención: la construcción de un parque temático inspirado en el popular personaje de Dragon Ball, conocido como Gokú, proyecto que —según afirmó— busca impulsar el turismo y generar empleo para los jóvenes.

“El parque temático Gokú de Bolivia se construirá en la ciudad de El Alto, donde generaremos empleo y trabajo para nuestros jóvenes”, afirmó el postulante al explicar su iniciativa durante su intervención.

Según detalló, el proyecto contemplaría una inversión aproximada de Bs 100 millones y estaría orientado a convertirse en un nuevo atractivo turístico para la ciudad.

Tarqui indicó que el parque incluiría distintos espacios destinados al entretenimiento y actividades económicas.

 

 

Durante su exposición en el debate, el postulante también presentó otras propuestas vinculadas a educación y apoyo a estudiantes. Entre ellas mencionó la implementación de una merienda escolar nutritiva que sería elaborada por madres de familia y financiada por el municipio.

Asimismo, planteó la creación del “vale educativo alteñito”, un bono de Bs 100 destinado a estudiantes para la compra de material escolar en librerías de la ciudad.

Para los jóvenes, Tarqui también propuso implementar pasantías remuneradas para universitarios e institutos técnicos superiores con un salario de Bs 3.300.

En materia de seguridad ciudadana, el candidato planteó medidas como el cierre de bares clandestinos y la solicitud al Gobierno para expulsar a extranjeros que —según dijo— generen inseguridad en la ciudad.

El postulante sostuvo que su propuesta busca combinar turismo, generación de empleo y programas sociales para impulsar el desarrollo de El Alto.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

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