Pati es criticado por su intención de reducir 200 funcionarios en El Alto

Durante el debate por la Alcaldía de El Alto, el candidato de Nueva Generación Patriótica (NGP), Esteban Pati, fue cuestionado por su propuesta de reducir 200 funcionarios municipales, a lo que respondió que la medida apunta únicamente a cargos burocráticos.

El candidato oponente, Elieser Roca, puso en duda la viabilidad de la medida y consultó cómo se podrían atender áreas clave como salud, educación y seguridad ciudadana con menos personal.

Ante la crítica, Pati aclaró que su propuesta no implica reducir personal en servicios esenciales, sino disminuir cargos vinculados a trámites administrativos.

“Yo dije 200 funcionarios públicos relacionados con papeleos. Papeleos no es desarrollo, pero sí vamos a aumentar guardias municipales, doctores especializados”, respondió el candidato.

Pati sostuvo que su objetivo es reorientar el personal municipal hacia áreas técnicas y profesionales que generen resultados para la ciudad.

“En el sector salud hay más personal administrativo que especialistas. Yo voy a aumentar especialistas, técnicos, profesionales que realmente sepan hacer desarrollo”, afirmó.

Durante el mismo bloque del debate, Pati también defendió su propuesta de incorporar tecnología en la gestión municipal, incluyendo el uso de inteligencia artificial y drones para mejorar la seguridad ciudadana.

Asimismo, reiteró su propuesta de impulsar proyectos productivos como la industrialización de residuos para generar abono orgánico y alimentos destinados al desayuno escolar.

El candidato aseguró que su enfoque busca modernizar la gestión pública y orientar los recursos municipales hacia áreas productivas y de desarrollo para El Alto.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

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