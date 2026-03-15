“¿Bs 100 millones para el parque Gokú?”: Tarqui recibe críticas por su propuesta

La propuesta de construir un parque temático inspirado en el personaje de Dragon Ball Z, Gokú, generó cuestionamientos durante el debate por la Alcaldía de El Alto, donde el candidato de APB Súmate, Javier Tarqui, defendió la iniciativa frente a críticas de otros postulantes, un proyecto de Bs 100 millones que —según afirmó— busca atraer turismo y generar empleo.

Uno de los cuestionamientos surgió en torno a cómo el proyecto realmente generaría empleo para la población alteña. Ante ello, Tarqui explicó que el parque contaría con distintos espacios destinados al entretenimiento y la actividad económica.

“Va a haber gastronomía, parques, áreas verdes, espacios de spa. Es un espacio donde la familia va a poder divertirse sanamente”, sostuvo el candidato al referirse al proyecto.

El postulante también aseguró que la iniciativa ya ha despertado interés en el sector privado.

“Nos están llamando empresarios y patrocinadores que quieren invertir en nuestra ciudad de El Alto. A partir de este parque temático Gokú, El Alto va a poder ser admirado y visto por todo el mundo, donde van a venir turistas a poner recursos económicos en nuestra ciudad”, afirmó.

Durante el bloque de preguntas, otros candidatos también cuestionaron al postulante sobre temas como seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, señalando que la población alteña prioriza acciones frente a estos problemas.

Ante estas observaciones, Tarqui aseguró que impulsará medidas de control y transparencia en la gestión municipal.

“Todos los servidores públicos tienen que responder cuando manejen la economía. Hay que aprobar una ley municipal de lucha contra la corrupción”, afirmó.

En materia de seguridad, el candidato planteó reforzar el control contra bares clandestinos y aplicar sanciones a propietarios que permitan su funcionamiento.

Asimismo, reiteró que su plan de gobierno contempla desconcentrar la administración municipal hacia las subalcaldías para agilizar trámites y mejorar la atención a la ciudadanía.

El postulante sostuvo que sus propuestas buscan combinar desarrollo económico, turismo y lucha contra la corrupción para impulsar cambios en la gestión municipal de El Alto.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

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