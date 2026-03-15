“¿De dónde saca tanta plata?”: Roca responde críticas sobre su campaña

El candidato de Unión por el Cambio (UPC), Eliser Roca, enfrentó cuestionamientos sobre el financiamiento de su campaña, propuestas económicas y su trayectoria social, además de defender su plan de modernización y desarrollo para la ciudad de El Alto.

Uno de los momentos más tensos del debate por la Alcaldía de El Alto se produjo cuando el candidato Gabriel Mamani (PDC) cuestionó directamente a Roca sobre el financiamiento de su campaña electoral.

Mamani preguntó “¿de dónde saca tanta plata para tanta publicidad, para regalar cemento, harina y llenar de vallas la ciudad?”, insinuando incluso que podría estarse “hipotecando la Alcaldía”.

Ante el cuestionamiento, Roca negó las acusaciones y explicó que su campaña se sostiene en el respaldo de personas que lo apoyan por su trayectoria de ayuda social.

“He realizado 14 años de labor social. He conocido muchas personas que han ayudado a familias en extrema pobreza; a ellos les denomino ángeles y corazones solidarios”, afirmó.

El candidato sostuvo que estos apoyos se reflejan en aportes voluntarios para ayudar a familias o unidades educativas cuando surge alguna necesidad en los barrios.

Banco municipal

Durante otra de las preguntas, el candidato Néstor Yujra consultó a Roca si estaría de acuerdo con crear un banco municipal con créditos al 6% de interés anual.

Roca descartó la propuesta al considerar que la ciudad no cuenta con los recursos suficientes para una iniciativa de esa magnitud.

“En El Alto no se puede crear un banco municipal. Eso significa mucha inversión y mucho dinero, cuando todavía no tenemos recursos para atender necesidades básicas”, señaló.

En su lugar, planteó impulsar a los emprendedores mediante espacios para exhibir productos y apoyo para exportar producción local.

Cruce con Simón Gálvez

El debate también tuvo un momento de tensión cuando el candidato Simón Gálvez (Libre) lo acusó de utilizar la ayuda social con fines políticos.

Roca rechazó la acusación y aseguró que su candidatura surge por pedido de la ciudadanía.

“No estoy acá porque haya ayudado a la población. Estoy aquí porque el ciudadano de a pie me ha pedido que lo represente, cansado de la corrupción”, afirmó.

Además, aseguró que su eventual gestión municipal buscará renovar la administración pública con “cero corrupción” y funcionarios nuevos.

Tecnología contra la corrupción

El candidato Esteban Patti le consultó sobre el uso de blockchain como herramienta para combatir la corrupción.

Aunque no profundizó en la definición técnica del concepto, Roca explicó que su propuesta apunta a digitalizar los trámites municipales para evitar contacto directo entre funcionarios y ciudadanos.

“Vamos a digitalizar desde las patentes hasta los trámites municipales para transparentar la gestión”, señaló.

Diferencia entre labor social y política

Ante una consulta de Tahuichi Tahuichi, el candidato explicó que la labor social y la política son ámbitos distintos.

Según su visión, la labor social nace de la empatía con las necesidades de la población, mientras que la política es una herramienta para ampliar ese trabajo en beneficio de toda la ciudad.

“La labor social empieza cuando uno tiene un corazón noble y quiere ayudar a su prójimo”, afirmó.

Debate sobre propuestas y empleo

Por su parte, Francisco Javier Tarqui (APB-Súmate) cuestionó si algunas de sus propuestas eran una copia de iniciativas planteadas por otros candidatos.

Roca respondió que las buenas experiencias deben ser aprovechadas si benefician a la población.

“Todo lo bueno tenemos que tomar para beneficio de nuestros ciudadanos alteños”, dijo.

También aseguró que buscará recursos de la cooperación internacional para generar empleo, especialmente para jóvenes y padres de familia.

Respuesta a críticas políticas

En otro momento del debate, el candidato Omar Patti cuestionó la firmeza de las propuestas de Roca y su desempeño en las respuestas.

El postulante de UPC respondió que respeta las opiniones, pero reiteró que su candidatura nace del respaldo de la ciudadanía.

“Yo he nacido del pueblo y quiero representar dignamente con cero corrupción”, afirmó.

Infraestructura y movilidad urbana

Finalmente, el candidato Eynar Viscarra cuestionó la viabilidad del túnel bajo el aeropuerto de El Alto, una de las propuestas planteadas por Roca.

El postulante defendió la iniciativa señalando que la ciudad necesita soluciones inmediatas al caos vehicular.

“No podemos esperar 10 o 20 años con el caos vehicular que existe en El Alto”, sostuvo.

Además del túnel, propuso ampliar la avenida Kilómetro 7 a cuatro carriles, construir un “Prado Alteño” y mejorar las principales arterias viales de la ciudad.

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