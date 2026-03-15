Hospitales, avenidas y pasantías pagadas: el plan de Roca para El Alto

El candidato a la Alcaldía de El Alto por Unión por el Cambio (UPC), Eliser Nemesio Roca Tancara, presentó durante el debate su propuesta basada en infraestructura urbana, seguridad con tecnología, desarrollo productivo y políticas sociales orientadas a la familia alteña.

Durante su intervención, Roca señaló que su plan de gobierno busca construir una ciudad moderna, segura y con mayor desarrollo productivo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

El postulante también se definió como “un ciudadano de a pie”, y afirmó que su candidatura no responde a imposiciones de organizaciones políticas o sociales, sino a la necesidad de impulsar cambios en la ciudad.

Uno de los ejes principales de su propuesta es la modernización de la infraestructura urbana. En ese marco, planteó la construcción de nuevas avenidas estratégicas, entre ellas una avenida periférica que conecte siete distritos municipales, con el objetivo de mejorar la movilidad y la integración territorial de El Alto.

Salud

El candidato propuso la construcción de dos centros hospitalarios especializados: el Hospital de la Mujer Alteña y el Hospital del Niño, que permitirían fortalecer la atención médica para sectores vulnerables de la población.

Seguridad

Otro de los pilares de su programa es la seguridad ciudadana. Roca planteó implementar fibra óptica municipal para un sistema de cámaras de videovigilancia inteligentes, con el objetivo de mejorar el monitoreo y la respuesta ante hechos delictivos.

Economía

En el área económica, el candidato enfatizó la necesidad de impulsar el desarrollo productivo, proponiendo la creación de espacios y mercados para emprendedores alteños, donde puedan exhibir y comercializar sus productos.

Asimismo, anunció políticas dirigidas a los jóvenes, entre ellas la implementación de pasantías pagadas, como una forma de facilitar el acceso al mercado laboral y generar experiencia profesional.

Roca también destacó que su propuesta de bienestar social incluye acciones en salud, educación, seguridad y fortalecimiento de la familia, abarcando desde niños y jóvenes hasta adultos mayores.

“¿De qué me sirve construir grandes infraestructuras si no estoy aportando al desarrollo humano y social?”, afirmó el candidato, al subrayar que su plan busca priorizar a las personas y generar oportunidades laborales para los alteños.

Finalmente, aseguró que su gestión buscará crear empleo y fortalecer la economía local, señalando que su objetivo es lograr “trabajo, trabajo y más trabajo para los hermanos alteños”.

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