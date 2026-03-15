“Gokú no nos representa”: Gálvez rechaza parque temático y plantea proyectos con identidad

La propuesta de construir un parque temático inspirado en el personaje japonés Gokú generó uno de los momentos llamativos del debate de candidatos a la Alcaldía de El Alto, cuando el postulante de Libertad y República (Libre), Simón Wilmer Gálvez Jiménez, expresó su desacuerdo con la iniciativa.

El planteamiento había sido presentado por Francisco Javier Tarqui (APB-Súmate) como una forma de impulsar el turismo y generar empleo para artesanos de la ciudad.

Sin embargo, Gálvez consideró que la ciudad debería apostar por proyectos que reflejen su identidad cultural andina.

“Claro que sí, pero Gokú no nos representa. Se representa a otro país”, afirmó.

El candidato añadió que respaldaría iniciativas turísticas si estuvieran vinculadas con símbolos propios de la región.

“Si me dijeras un parque temático con el cóndor de los Andes, la vicuña o la llama, ahí sí te apoyaría, porque eso sí nos representa”, sostuvo.

Digitalización municipal

Durante otra parte del debate, el candidato Esteban Pati preguntó a Gálvez sobre la posibilidad de usar tecnología blockchain para combatir la corrupción en la administración municipal.

El postulante respondió que su propuesta apunta a digitalizar los trámites municipales y crear un sistema de fibra óptica propio del municipio para mejorar la gestión.

Incluso, en tono irónico, señaló que podría convocar al propio Pati para colaborar en la implementación de sistemas tecnológicos.

Propuestas para jóvenes y educación

En respuesta a una consulta del candidato Tahuichi Tahuichi, Gálvez sostuvo que es necesario generar oportunidades para los jóvenes y mejorar las condiciones en las unidades educativas.

“Los estudiantes no son el futuro, son el presente. Hay que darles internet gratuito, laboratorios y oportunidades de trabajo”, afirmó.

El candidato también criticó la situación de algunas unidades educativas que, según dijo, carecen de infraestructura adecuada.

“Hay escuelas que no tienen muros perimetrales, laboratorios o incluso servicios básicos”, señaló.

Hospital materno infantil

Durante el intercambio con el candidato Eynar Viscarra, Gálvez defendió su propuesta de construir un hospital materno infantil en la ciudad.

Según explicó, el proyecto contempla un centro médico de 200 camas y contaría con un financiamiento estimado de 20 millones de dólares.

El postulante aseguró que el proyecto cuenta con estudios, terreno y maqueta, y que parte del financiamiento provendría de contactos internacionales, principalmente en México.

Parques y espacios públicos

En respuesta a una consulta del candidato Gabriel Mamani, el postulante coincidió en que es necesario recuperar plazas y parques existentes.

Sin embargo, también defendió la creación de nuevos espacios recreativos, entre ellos un parque temático acuático cerrado y un parque urbano central.

Transparencia en la gestión

Finalmente, ante una consulta del candidato Néstor Yujra sobre la lucha contra la corrupción, Gálvez reiteró que su propuesta se basa en digitalizar los sistemas municipales y transparentar los procesos administrativos.

El candidato también cuestionó la gestión actual, señalando que en algunas áreas municipales persisten prácticas burocráticas y hechos de corrupción que deben ser erradicados.

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